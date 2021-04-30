Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 85 новых зараженных 30 апреля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 85 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 30 апреля.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Подпорожском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалево (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Худанки (+1), Бегуницы (+1), Сельцо (+1), Вруда (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+3), Кудрово (+4), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Токсово (+1), Белоостров (+2), Павлово (+1), Стеклянный (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Первомайское (+1), Рощино (+1), Приморск (+1), Ленинское (+1), Михалево (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Сокколово (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+3), Большое Рейзино (+1), Елизаветино (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Свирьстрой (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2).
- Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+2), Овсище (+1), Старополье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+3).
- Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+3), Федоровское (+1).