Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 85 новых зараженных 30 апреля

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 85 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 30 апреля.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Подпорожском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалево (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+1), Худанки (+1), Бегуницы (+1), Сельцо (+1), Вруда (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+3), Кудрово (+4), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Токсово (+1), Белоостров (+2), Павлово (+1), Стеклянный (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+4), Первомайское (+1), Рощино (+1), Приморск (+1), Ленинское (+1), Михалево (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+4), Сокколово (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+3), Большое Рейзино (+1), Елизаветино (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+2).
  • Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+3).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Свирьстрой (+1).
  • Ломоносовский район: Новоселье (+2).
  • Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+2), Овсище (+1), Старополье (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+3).
  • Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+3), Федоровское (+1).
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