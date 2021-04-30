Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 85 новых зараженных 30 апреля

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 85 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 30 апреля.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Подпорожском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.