Водителей просят не давить земноводных, которые массово стремятся перебраться через автодорогу, ведущую вдоль Сестрорецкого разлива на Глухое озеро.

Главный специалист ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Нино Нацваладзе рассказала 15 особо охраняемых природных территориях в Петербурге. Но серые жабы обитают в 10 из них.

С конца апреля до середины мая у земноводных начинается период размножения. В связи с этим водителей просят не давить земноводных, которые массово стремятся перебраться через автодорогу, ведущую вдоль Сестрорецкого разлива на Глухое озеро. Там животные будут откладывать яйца и заводить потомство.

Чтобы сохранить миграционный путь земноводных, дирекция установила шлагбаум на дороге. Проехать туда смогут только те водители, которые направляются к частным земельным участкам. Об этом рассказали «Невские новости».