Поисковые отряды из 18 регионов России приступили к раскопкам в Ленобласти

Три тысяч человек (из них 900 – ленинградцы) стали участниками поисковых экспедиций в 47 регионе в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти».

Основная поисковая деятельность в этом году будет сосредоточена в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорожском и Киришском районах Ленинградской области.

«Вахта Памяти» 2021 посвящена 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, как отметили в администрации региона. В рамках акции поисковые экспедиции пройдут по знаковым местам России, где шли крупные бои во время войны. Участники ищут погибших воинов и передают их личные вещи потомкам.

В 2020 году поисковые работы в рамках проекта «Всероссийская вахта Памяти» прошли в 16 районах 47 региона. За 2020 год поисковым отрядам удалось обнаружить и захоронить 3254 советских воина, погибших в годы cоветско-финской и Великой Отечественной войн. Из них 64 были опознаны.

Отметим, что Ленинградская область на протяжении 30 лет активно работает в рамках Всероссийской Вахты памяти (первая «Вахта» в регионе была проведена в 1990 году).