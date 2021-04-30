Проект благоустройства обойдется в 35 млн для благоустройство самого пляжа и в 11 млн для прилегающей к нему территории.

Золотой пляж в Зеленогорске будет благоустроен на сумму в 46 млн рублей. Работы пройдут до середины ноября, сообщили пресс-службы Курортного района.

Проект благоустройства обойдется в 35 млн для благоустройство самого пляжа и в 11 млн для прилегающей к нему территории.

В проект внесли несколько изменений — убрали навесы и качели с бетонным полом. Навесы убрали по причине вмешательства градозатников и администрации района. А вот качели решили установить на песке и снимать по окончанию сезона.

— Во-первых, совсем ни к чему, чтобы все парки были похожи друг на друга. Во-вторых, у нас такой климат, что в полдень солнце, а в час — дождь, но потом снова солнце. Пергола не спасает от дождя, а вот зонтики спасут, и мы убедили администрацию, что лучше позаботиться о зонтиках. В-третьих, под этим навесом загар получается полосатый, — поделилась жительница Курортного района Анна Шушпанова.

Помимо прочего, зеленогорский активист Александр Браво настоял на включении в ремонтный перечень старинного променада вглубь парка. Об этом рассказали 78.ru.