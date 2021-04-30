Проект благоустройства обойдется в 35 млн для благоустройство самого пляжа и в 11 млн для прилегающей к нему территории.
Золотой пляж в Зеленогорске будет благоустроен на сумму в 46 млн рублей. Работы пройдут до середины ноября, сообщили пресс-службы Курортного района.
Проект благоустройства обойдется в 35 млн для благоустройство самого пляжа и в 11 млн для прилегающей к нему территории.
В проект внесли несколько изменений — убрали навесы и качели с бетонным полом. Навесы убрали по причине вмешательства градозатников и администрации района. А вот качели решили установить на песке и снимать по окончанию сезона.
Помимо прочего, зеленогорский активист Александр Браво настоял на включении в ремонтный перечень старинного променада вглубь парка. Об этом рассказали 78.ru.