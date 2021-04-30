«На дрейфующей льдине»: Нижне-Свирский заповедник поделился кадрами ладожской нерпы — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Сотрудники заповедника до следующей весны попрощались со своими любимицами — ладожскими кольчатыми нерпами.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике поделились кадрами просторной акватории Свирской губы Ладожского озера. Несмотря на холодную и снежную зиму, лёд продержался недолго. Прибрежная часть губы полностью освободилась ото льда 19 апреля.

А это значит что сотрудники заповедника до следующей весны попрощались со своими любимицами — ладожскими кольчатыми нерпами. Одна из таких красавиц попала в кадры видео. Ластоногий лежит на льдине и любуется окружающей водной гладью, изредка покрытой льдом.

Из-за раннего отхода льда, у ластоногих обитателей Ладоги было совсем мало времени и возможности для того, чтобы вырастить потомство. Об этом рассказали 47channel.

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