Сотрудники заповедника до следующей весны попрощались со своими любимицами — ладожскими кольчатыми нерпами.

В Нижне-Свирском государственном заповеднике поделились кадрами просторной акватории Свирской губы Ладожского озера. Несмотря на холодную и снежную зиму, лёд продержался недолго. Прибрежная часть губы полностью освободилась ото льда 19 апреля.

А это значит что сотрудники заповедника до следующей весны попрощались со своими любимицами — ладожскими кольчатыми нерпами. Одна из таких красавиц попала в кадры видео. Ластоногий лежит на льдине и любуется окружающей водной гладью, изредка покрытой льдом.

Из-за раннего отхода льда, у ластоногих обитателей Ладоги было совсем мало времени и возможности для того, чтобы вырастить потомство. Об этом рассказали 47channel.