Вчера, 21 мая, на площадке многофункционального молодёжного центра «Ресурс» в городе Кириши состоялось выездное заседание Молодёжного парламента Ленинградской области. Участники рассмотрели ряд законодательных инициатив, узнали об основных направлениях молодёжной политики Киришского района, а также оценили объекты инфраструктуры, которые являются точками притяжения для молодых жителей города.

Заседание открыла председатель Молодёжного парламента Алина Коняева. К участникам обратилась вице-спикер Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина, представляющая в областном парламенте Киришский район.

«Очень рада приветствовать всех вас в Киришах – городе, в котором проживает много молодежи и который предназначен, в первую очередь, для молодых семей, начинающих специалистов и всех, кто обладает, как и сам город, молодой энергией. Особенно важно, что география заседаний Молодёжного парламента постоянно расширяется. Это позволяет не только лучше узнать Ленинградскую область, но и привлечь внимание к инициативам молодых и неравнодушных к судьбе своего региона граждан», — отметила Тюрина.

Заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания, ответственный секретарь МП Павел Коржавых подчеркнул, что взаимодействие между районами играет важнейшую роль, позволяя перенимать лучшие практики. Глава Киришского муниципального района Константин Тимофеев рассказал о планах развития и мероприятиях, ориентированных на молодое поколение, которые вдохновляют киришан оставаться в родном крае, создавать семьи и строить карьеру.

Начальник сектора по молодёжной политике и спорту администрации Киришского района Виктория Ваничева доложила о развитии и мерах поддержки. В муниципалитете сформировано несколько молодёжных советов, которые занимаются патриотическими, социальными и экологическими проектами. Ребята помогают детским приютам, проводят субботники, развивают экотуризм и активно занимаются волонтёрством. В районе действуют более 20 добровольческих объединений, в мероприятиях которых за последнее время приняли участие свыше 9 тысяч человек. Среди других важных направлений — поддержка молодёжных грантовых проектов, содействие занятости и стипендии талантливым учащимся.

Затем Молодёжный парламент рассмотрел несколько законодательных инициатив. Алина Коняева предложила внести изменения в Гражданский кодекс РФ в части полного освобождения государственных и некоммерческих учебных заведений от уплаты вознаграждения за использование музыкальных произведений в рамках учебного процесса и мероприятий для учащихся, которые не приносят прибыли. На практике образовательные учреждения вынуждены оплачивать авторские сборы, что несправедливо, так как такие организации не являются коммерческими.

Заместитель председателя МП Александр Шаповалов предложил поправки в областной закон № 47-оз «Об административных нарушениях». Во-первых, планируется наделить организации, управляющие многоквартирными домами, ТСЖ и иные специализированные потребительские кооперативы правом составлять протоколы за несоблюдение правил выгула домашних животных на территориях общего пользования. Во-вторых, предлагается увеличить минимальный и максимальный размеры штрафов за непринятие мер по уничтожению борщевика. Также рассматриваются изменения, позволяющие сотрудникам органов внутренних дел составлять протоколы за нарушение тишины и покоя граждан — сейчас этим занимаются органы местного самоуправления, что создаёт трудности в оперативном реагировании.

Член МП Игнат Норкин предложил внести изменения в областной закон № 52-оз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области». Концепция уже была одобрена Молодёжным парламентом на предыдущем заседании и единогласно поддержана членами Совета представителей НКО при Заксобрании. Поправки предусматривают предоставление мер имущественной поддержки СОНКО на срок не менее двух лет с механизмом автоматического продления договора, а также обязанность органов власти уведомлять организацию о намерении изменить условия аренды или расторгнуть договор не позднее чем за шесть месяцев до окончания его срока.

Принято решение направить этот законопроект в профильную комиссию Законодательного собрания; остальные инициативы будут доработаны путём сбора мнений и статистических данных в районах.

После заседания гости осмотрели пространство центра «Ресурс», техническое оснащение которого предназначено для совместной работы молодёжных команд. Затем участники отправились в Молодёжно-досуговый центр «Восход», где им рассказали о проводимых региональных и городских мероприятиях и планах дальнейшей трансформации объекта. Во второй половине дня делегация осмотрела залы Киришского Дворца творчества имени Л.Н. Маклаковой и почтила память павших в годы Великой Отечественной войны у стелы «Город воинской доблести» в парке «Прибрежный».