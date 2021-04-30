Администрация Колпинского района Петербурга выясняет все обстоятельства экологического бедствия.

В начале недели в социальных сетях стали появляться сообщения о необычном цвете ручья у Усть-Ижорского шоссе неподалёку от посёлка Металлострой. Цвет ручья вызвал тревогу у активистов и призвали всех через сообщество «Красивый Петербург | Колпинский район» присоединиться к массовому обращению, а также продолжать наблюдать за ситуацией с загрязнением.

Администрация Колпинского района Петербурга выясняет все обстоятельства экологического бедствия.

— После появления в соцсетях видео «голубого ручья» у Усть-Ижорского шоссе сотрудники сектора экологии выехали на место. В ходе осмотра территории выявлено, что вода, поступающая в канаву из трубы, окрашена в голубой цвет и имеет химический запах. Предположительно труба является водоотводом от локальных очистных сооружений ливневой канализации шоссе. На момент осмотра одна из крышек была открыта, а оттуда исходил химический запах, — отметили в пресс-службе.

Росприроднадзор по СЗФО отчитался о проведенной проверке.

— В ходе осмотра проверен официальный выпуск сточных вод в реку, находящийся на балансе НИИЭФА им. Ефремова. В момент проверки осуществлялся незначительный сброс сточных вод естественного цвета без запаха и следов загрязнения. С целью недопущения возможного попадания неочищенных сточных вод в водный объект в адрес компании направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, — говорится в сообщении.

Все материалы переданы для проверки властям региона. Об этом рассказали 78.ru.