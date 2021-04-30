Музейное агентство Ленинградской области выложило расписание работы музеев во время длинных майских каникул. Ознакомится с ним вы можете ниже.

График работы всех музеев Ленинградской области:

«Невский пятачок» открыт 2, 5–9 мая;

Ивангородский музей-крепость: крепость 1–10 мая, малый пороховой амбар 1–4, 7–9 мая;

Художественный музей — 1,2,8,9 мая;

Музей-усадьба Н.К. Рериха — 1,2,4–9 мая;

Киришский краеведческий музей принимает гостей с 4 по 7 и 9 мая;

Музей «Прорыв блокады Ленинграда» работает 1, 2, 4–9 мая;

Кобона: Дорога жизни — 2, 5–9 мая;

Копорская крепость сможет принять посетителей 1, 4–7 и 9 мая;

Лодейнопольский музей — 1, 4–7, 9 мая;

Лужский музей — 2, 5–8 мая;

Новоладожский музей открыт с 3 по 6, 9, 10 мая;

Пикалёвский музей — 8 мая;

Подпорожский краеведческий музей работает с 4 по 7 мая;

Музей-крепость «Корела» — 1–10 мая;

Приютино — 1, 4–9 мая;

музей-усадьба «Рождествено» — 1, 2, 4–8 мая;

Сосновоборский художественный музей откроет двери с 4 по 9 мая;

Музей истории Шлиссельбурга открыт 1, 4–8 и 10 мая.

Второго мая и с четвертого по восьмое включительно открыты для посетителей Тосненский музей, Тихвинский, дом-музей Н.А.Римского-Корсакова, музей-усадьба «Суйда», Домик няни А.С. Пушкина, Кингисеппский музей и музей истории города Волхова.