Сезон фонтанов открылся в Санкт-Петербурге — видео

Петербургские фонтаны просыпаются после зимнего сна.

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По информации пресс-службы «Водоканала» Санкт-Петербурга, 1 мая в городе запустили фонтаны.

Отмечается, что среди запущенных фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки и в Парке 300-летия.

Также в ведомстве сообщили, что фонтанные комплексы, которые расположены в местах около мемориальных комплексов будут запущены 9 мая в честь Дня Победы.