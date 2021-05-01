Сезон фонтанов открылся в Санкт-Петербурге — видео

Петербургские фонтаны просыпаются после зимнего сна.
По информации пресс-службы «Водоканала» Санкт-Петербурга, 1 мая в городе запустили фонтаны.
Отмечается, что среди запущенных фонтаны в сквере у Зимнего дворца, Казанского собора, Воронихинской решетки и в Парке 300-летия.
Также в ведомстве сообщили, что фонтанные комплексы, которые расположены в местах около мемориальных комплексов будут запущены 9 мая в честь Дня Победы.
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29.04.2021 249