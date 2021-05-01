В Индии за сутки выявили более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом

Очередной антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса зафиксировали в Индии. Местные медики диагностировали COVID-19 еще у 401 993 человек.

К тому же за сутки скончались 3523 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте правительства страны. Уже десятые сутки подряд ежедневный прирост новых случаев COVID-19 превышает показатель в 300 000 человек.

С сентября 2020-го по февраль 2021 года темпы распространения коронавируса в Турции замедлялись. Тогда местные медики фиксировали около 9000 случаев COVID-19 за сутки. Однако с приходом весны ситуация изменилась. Премьер-министр Нарендра Моди даже заявлял о разразившемся в стране «коронавирусном шторме». По абсолютному количеству выявленных случаев COVID-19 Индия находится на втором месте. На первом расположились Соединенные Штаты. Там коронавирус выявили у более 33 000 000 человек