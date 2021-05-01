Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 89 новых зараженных 1 мая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 89 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 мая.

Бокситогорский район: Пикалёво (+3).

Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Худанки (+1), Бегуницы (+1), Извара (+1), Сельцо (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1).

Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+5), Старая (+1), Вартемяги (+1), Романовка (+1), массив Грузино (+1).

Выборгский район: Выборг (+2), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+2), Торфяновка (+1), Каменка (+1), Пруды (+1), Пески (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+4), Высокоключевой (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+2), Коммунар (+1), Новый Свет (+1), Кобринское (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Бронна (+1).

Лужский район: Оредеж (+1), Торошковичи (+1), Средние Купели (+2).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+1), Суходолье (+1), Ромашки (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+5), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+3).

Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+3), Рябово (+1), Аннолово (+1).