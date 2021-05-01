Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 89 новых зараженных 1 мая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 89 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 1 мая.
Бокситогорский район: Пикалёво (+3).
Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Худанки (+1), Бегуницы (+1), Извара (+1), Сельцо (+1).
Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+1).
Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+1), Кудрово (+1), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+5), Старая (+1), Вартемяги (+1), Романовка (+1), массив Грузино (+1).
Выборгский район: Выборг (+2), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+2), Торфяновка (+1), Каменка (+1), Пруды (+1), Пески (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+4), Высокоключевой (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+2), Коммунар (+1), Новый Свет (+1), Кобринское (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ивангород (+1).
Киришский район: Кириши (+1).
Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Мга (+1).
Лодейнопольский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.
Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Бронна (+1).
Лужский район: Оредеж (+1), Торошковичи (+1), Средние Купели (+2).
Подпорожский район: Подпорожье (+1).
Приозерский район: Приозерск (+1), Суходолье (+1), Ромашки (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+5), Выскатка (+1).
Тихвинский район: Тихвин (+3).
Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+3), Рябово (+1), Аннолово (+1).