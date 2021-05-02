В Ленобласти опубликовали календарь клева рыбы на май 2021 года

В последний месяц весны, рыбакам региона обещают хороший клев.

По информации пресс-службы ГУП «Леноблводоканал», компания поделилась с рыбаками Ленобласти календарем клевых дней.

Жители региона смогут спланировать увлекательную рыбалку в этом месяце.

Так, самый лучший клев рыбки ожидается в периоды с 1 по 3 мая, 13 мая, с 19 по 21 мая, а также 30 мая.

Неплохой и средний клев будет – с 4 по 7, с 14 по 18, 22, с 27 по 29.

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Лучше не выезжать на охоту за рыбой с 8 по 12 мая, с 23 по 26 мая и 31 мая. В эти даты клева не будет.