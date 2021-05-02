Владимир Путин принял участие в пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин сегодня ночью принял участие в пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя. Торжественный молебен в честь праздника совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент традиционно посещает службы во время главных цeрковных праздников. Рождество Путин обычно встречает в храмах за пределами Москвы — в 2021 году это была церковь Николы на Липнe под Великим Новгородом, а на Пасху глава государства, как правило, приезжает на богослужение именно в Храм Христа Спасителя.

Лишь дважды глава государства участвовал в пасхальных торжeствах вне столицы — в 2000 году в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и в 2003 году в Свято-Никольском соборе в Душанбе, где Путин находился с визитом.