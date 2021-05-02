В России в пять раз увеличен штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах

С 1 мая в России вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожных переездах становится выше в пять раз.

анее выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также за проезд под запрещающий сигнал светофора наказывался лишением прав на срок до трех месяцев или штрафом в одну тысячу рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Сейчас же сумма денежного взыскания возросла до пяти тысяч рублей. При этом теперь его нельзя оплатить со скидкой в течение 20 дней с момента вынесения. Альтернативой, как и прежде, остается лишение прав на срок до трех месяцев.

Ранее мы сообщали, что в России планируют ввести новые штрафы для водителей. Так, например, автовладельцам будет грозить штраф в 500 рублей за шипованную резину летом и летнюю резину – зимой. Положен будет штраф за отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар – 500 рублей. Запретят автолюбителям также использовать пленки на стеклах фар.