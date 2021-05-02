Преподаватель информатики и математики Агалатовского центра образования стала «Учителем года» в Ленобласти

Победитель регионального этапа представит область во всероссийском финале, который пройдет в сентябре.
По итогам регионального этапа конкурса, «Учителем года» Ленобласти стала преподаватель информатики и математики Агалатовского центра образования Мария Тимченко.
Отмечается, что теперь Мария представит регион на всероссийском финале конкурса. Итоговая часть конкурса пройдет в сентябре в Ростове-на-Дону.
На финальном конкурсе соберутся представители из 85 регионов России.
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