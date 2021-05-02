Пять человек пострадали в ДТП на Мурманском шоссе

В воскресенье утром, 2 мая, на Мурманском шоссе в Ленинградской области произошла авария с пострадавшими, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
В Киришском районе при повороте столкнулись легковой автомобиль и грузовая Volvo. В результате в одной из машин зажало людей. По предварительным данным, пострадали пять человек.
Состояние пострадавших в настоящий момент уточняется. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.
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