Пять человек пострадали в ДТП на Мурманском шоссе

В воскресенье утром, 2 мая, на Мурманском шоссе в Ленинградской области произошла авария с пострадавшими, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Киришском районе при повороте столкнулись легковой автомобиль и грузовая Volvo. В результате в одной из машин зажало людей. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Состояние пострадавших в настоящий момент уточняется. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.