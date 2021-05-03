В Ленобласти на пяти федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 3 мая ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

Вступают в силу штрафы для водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников, сообщается на сайте Госдумы. Соответствующий закон...

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А-181 «Магистральная»:

км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

км 20-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 24-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;