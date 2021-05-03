В Ленобласти на пяти федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 3 мая ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
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01.05.2021 61
А-181 «Магистральная»:
- км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 20-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 24-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- ТрР км 51, 57, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом.