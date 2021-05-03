Водитель внедорожника сбил 16-летнего велосипедиста под Санино

Юного велосипедиста в тяжелом состоянии доставили в больницу Ломоносовского района Ленобласти. У него диагностировали множество травм и переломов.

ДТП случилось поздно вечером, 1 мая, возле деревни Санино. На третьем километре автодороги Новый Петергоф — Низино — Сашино водитель Ford Expedition сбил выехавшего с прилегающей территории 16-летнего велосипедиста.

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Правоохранители начали проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.