Водитель внедорожника сбил 16-летнего велосипедиста под Санино

Юного велосипедиста в тяжелом состоянии доставили в больницу Ломоносовского района Ленобласти. У него диагностировали множество травм и переломов.
ДТП случилось поздно вечером, 1 мая, возле деревни Санино. На третьем километре автодороги Новый Петергоф — Низино — Сашино водитель Ford Expedition сбил выехавшего с прилегающей территории 16-летнего велосипедиста.
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