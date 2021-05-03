Из Петербурга до крепости “Орешек” запустили регулярный водный маршрут

Автор: Гузель Галимова
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Первый “Метеор” от Университетской набережной в Петербурге до крепости “Орешек” в Ленобласти отправился 3 мая.

Новый водный маршрут получил название «Путь Петра Великого». Дорога займет чуть больше часа, теплоход рассчитан на 123 человека. 

Из Петербурга до крепости “Орешек” запустили регулярный водный маршрут Шлиссельбург, Ленобласть, крепость орешек, Кировский район, водный туристический маршрут, водный маршрту
Из Петербурга до крепости “Орешек” запустили регулярный водный маршрут Шлиссельбург, Ленобласть, крепость орешек, Кировский район, водный туристический маршрут, водный маршрту
Из Петербурга до крепости “Орешек” запустили регулярный водный маршрут Шлиссельбург, Ленобласть, крепость орешек, Кировский район, водный туристический маршрут, водный маршрту
Из Петербурга до крепости “Орешек” запустили регулярный водный маршрут Шлиссельбург, Ленобласть, крепость орешек, Кировский район, водный туристический маршрут, водный маршрту
Фото: online47.

Планируется, что на майских праздниках теплоход будет ходить каждый день с отправлением в 10.45. После майских “Метеор” будет курсировать только по выходным.

Напомним, что в Приозерском районе Ленобласти активно готовятся к новому туристическому сезону. В рамках российско-финского туристического проекта создаются исторический водный маршрут «Корела – Асиланйоки – Куркийоки» и скальные экотропы. Также туристы смогут пройти от Ладожской крепости до кургана Вещего Олега, а самые смелые — и до Лодейного поля.

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