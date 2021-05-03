Из Петербурга до крепости “Орешек” запустили регулярный водный маршрут

Первый “Метеор” от Университетской набережной в Петербурге до крепости “Орешек” в Ленобласти отправился 3 мая.

Новый водный маршрут получил название «Путь Петра Великого». Дорога займет чуть больше часа, теплоход рассчитан на 123 человека.

Фото: online47.

Планируется, что на майских праздниках теплоход будет ходить каждый день с отправлением в 10.45. После майских “Метеор” будет курсировать только по выходным.

Напомним, что в Приозерском районе Ленобласти активно готовятся к новому туристическому сезону. В рамках российско-финского туристического проекта создаются исторический водный маршрут «Корела – Асиланйоки – Куркийоки» и скальные экотропы. Также туристы смогут пройти от Ладожской крепости до кургана Вещего Олега, а самые смелые — и до Лодейного поля.