По шхерам Ладожского озера можно будет пройти на ладье

В Приозерском районе готовятся к новому туристическому сезону. В рамках российско-финского туристического проекта создаются исторический водный маршрут «Корела – Асиланйоки – Куркийоки» и скальные экотропы.

Проект «Хиитоланжоки – Лососевая река для местных жителей и путешественников всех времен» реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия». Бюджет проекта — 1,1 млн евро. Эти деньги будут потрачены в том числе на обустройство стоянок для кемпинга и рыбалок.

Кроме сплава на средневековой ладье, организаторы водного тура планируют проведение пленэров, концертов и этнографических реконструкций.

На Ястребином озере же будут организованы новые экологические природные скальные тропы в особо охраняемой природной территории. В рамках проекта также буду организованы места для отдыха и костров, обустроены парковки и визит центр.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области и познакомит гостей с историей Российского императорского дома.

Напомним, что «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленобласти. НМПТ это закрепление название продукта, связанное с его территориальным происхождением, за конкретным товарным знаком. Региональный бренд может повысить туристическую привлекательность определенного места, ведь зарегистрированный в реестре товар больше нигде не производится.