В Финляндии выявлены массовые смерти из-за неизвестного наркотика

По меньшей мере десять смертей, связанных с неизвестным наркотическим веществом, зафиксированы в Финляндии, сообщает издание Yle.

Так, пять смертей зарегистрированы в финском городе Турку.

«Смерть нескольких молодых людей за такой короткий период времени дает основание подозревать, что исключительно опасный наркотик сейчас распространяется среди молодых людей в Турку», – заявил представитель полиции Яри Риали.

Кроме того, еще пять случаев были зарегистрированы в Хельсинки, сообщает Turun Sanomat. В настоящее время не установлено, с каким веществом связаны летальные исходы, отмечает «Газета.ру».