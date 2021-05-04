Жители Разметелево написали на мешках с мусором «Навальный», чтобы их быстрее убрали

Автор: Гузель Галимова
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Таким образом жители поселка Разметелево Всеволожского района Ленобласти пытаются привлечь внимание региональных властей к проблеме незаконных свалок. 

Фотографии этих мешков были опубликованы в паблике «Полигон «Северная Самарка». Нет свалке!» во “Вконтакте”. В комментариях к посту уже появилось сообщение от представителя областного Госэконадзора с просьбой сообщить точные координаты свалки, пообещав разобраться.

Жители Разметелево написали на мешках с мусором «Навальный», чтобы их быстрее убрали Свалки, Разметелево, Ленобласть, Всеволожский район
Жители Разметелево написали на мешках с мусором «Навальный», чтобы их быстрее убрали Свалки, Разметелево, Ленобласть, Всеволожский район
Жители Разметелево написали на мешках с мусором «Навальный», чтобы их быстрее убрали Свалки, Разметелево, Ленобласть, Всеволожский район

К слову, за минувший месяц на территории Ленобласти ликвидировали 23 нелегальные свалки, из лесов региона и придорожных зон вывезли 859 кубометров мусора.

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