Жители Разметелево написали на мешках с мусором «Навальный», чтобы их быстрее убрали

Таким образом жители поселка Разметелево Всеволожского района Ленобласти пытаются привлечь внимание региональных властей к проблеме незаконных свалок.

Фотографии этих мешков были опубликованы в паблике «Полигон «Северная Самарка». Нет свалке!» во “Вконтакте”. В комментариях к посту уже появилось сообщение от представителя областного Госэконадзора с просьбой сообщить точные координаты свалки, пообещав разобраться.

К слову, за минувший месяц на территории Ленобласти ликвидировали 23 нелегальные свалки, из лесов региона и придорожных зон вывезли 859 кубометров мусора.