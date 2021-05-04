На заводе в Новоселье водителя задавил грузовик, который он ремонтировал

На асфальто-бетонном заводе в промзоне «Пески» в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти грузовым автомобилем насмерть придавило работника.
Очевидцы сообщили правоохранителям, что 3 мая мужчина заехал на территорию предприятия на «МАЗе», чтобы отремонтировать грузовик. Когда он залез под него, автомобиль начал движение и переехал мужчину.
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