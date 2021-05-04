В Гатчине дорожный конфликт закончился огнестрелом и резаными ранами

Ночью 4 мая больницу Гатчинского района обратились двое мужчин 41 года и 44 лет. У старшего диагностировали резаные раны, а у младшего – огнестрельное ранение.

Врачи тут же сообщили о случившемся в полицию. Выяснилось, что у дома №1 по улице Чкалова в Гатчине у них произошел дорожный конфликт с водителем автомобиля Hyundai, который сначала выстрелил в одного из своих оппонентов из “травмата”, а потом ударил ножом другого.

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