День городов воинской славы отмечают сегодня, 5 мая, в Ленобласти

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поздравил всех жителей региона с Днем городов воинской славы, который отмечается 5 мая.

В своем поздравлении глава Ленобласти отметил, что Великая Отечественная война оставила страшный след на ленинградской земле: три долгих года и один месяц, не прерываясь, здесь шли ожесточенные бои.

В знак признания мужества и стойкости ленинградцев, проявленные в сражениях за Отечество четыре города — Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина сегодня по праву носят высокое почетное звание «Город воинской славы».

«В этот знаменательный день призываю всех ленинградцев низко склонить головы перед светлой памятью погибших героев, защищавших родные города и поселки. Мы никогда не забудем великий подвиг наших победителей! Вечная слава всем защитникам Родины!», — подчеркнул Александр Юрьевич.

Звание «Город воинской славы» — почетное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», в том числе городам Российской Федерации, которым присвоено звание «Город-Герой».

Напомним, что в декабре 2016 года областной парламент принял закон № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести». Почетное звание присваивается городам и населенным пунктам Ленинградской области, на территории или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.

Так Лодейному Полю и Подпорожью звание «Город воинской доблести» присвоено «За мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества при защите Свирского рубежа обороны от финских захватчиков в 1941-1944 годах». Волхову «За мужество, стойкость и героизм защитников Отечества, проявленные ими при защите города Волхова от немецко-фашистских захватчиков, и их вклад в оборону Ленинграда в 1941-1944 годах». Киришам за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в период оборонительно-наступательных операций войск Красной Армии в Киришском оборонительном районе немецких войск и при штурме укрепленного плацдарма в районе населенных пунктов Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября 1941 года по 8 октября 1943 года.