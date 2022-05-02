Города Ленобласти во время Великой Отечественной войны. Лодейное Поле

В текущем году 9 мая отпразднуют 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории Ленинградской области велись ожесточенные бои. Редакция ivbg.ru продолжает серию материалов об истории и фотографиях городов Ленобласти времен Великой Отечественной Войны и публикует ее четвертую часть о Лодейном Поле.

Вам будет интересно Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Кириши В 2022 году 9 мая отметят 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории Ленинградской области... 29.04.2022 5872

«Нижне-Свирская ГЭС в 1944 году»

Период создания: 1944г.

Материал, техника: фотобумага (глянцевая), печать черно-белая

Размер: 8,5 х 12,5см

Место создания: Ленинградская обл., Лодейнопольский р-он, пос. Свирьстрой

На снимке: разрушенное здание силовой станции.

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«Группа военнослужащих 94 с.п. 21 с.д.»

Период создания: 16.05.1942г.

Материал, техника: фотобумага (матовая), печать черно-белая

Размер: 8,5 х 11,4см

Место создания: Действующая армия

Края фигурно обрезаны. На снимке — большая группа военнослужащих, расположились в несколько рядов. Надписи: На оборотной стороне снимка надпись фиолетовыми чернилами: «16.V.42г. Нач. служб с командованием полка …. 94сп 21СД».

Вам будет интересно Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Выборг В 2022 году 9 мая исполнится 77 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории... 01.05.2022 5597

«Форсирование реки Свирь войсками Карельского фронта.»

Период создания: 1944г.

Материал, техника: фотобумага (глянцевая), печать черно-белая

Размер: 8,7 х 13,2см

Место создания: Карельский фронт

По периметру — узкая белая рамка. На снимке: на берегу реки большое скопление техники и военных; через реку переправляются паромы. Надписи: На оборотной стороне снимка имеется надпись простым карандашом: «рис.9. Паромная переправа в устье р.Канома».

«Группа военных во время отдыха»

Период создания: 1941-1944гг.

Материал, техника: фотобумага, печать черно-белая

Размер: 3,7 х 2,5см

Место создания: Ленинградская обл., Лодейнопольский р-он, Алеховщина с.

По периметру неровная черная рамка. В центре пляшут солдат и девушка (Трошева В.А.), второй солдат играет на гитаре; справа стоят два солдата и девушка. Снимок сделан летом, на улице.

«506 батальон связи 7-й Армии»

Период создания: 1942-1944гг

Материал, техника: фотобумага (матовая), картон (паспарту), печать черно-белая

Размер: паспарту: 13,3 х 17,7см; фотография: 12,1 х 17,0см

Место создания: Действующая армия

На снимке: больная группа бойцов, в основном — девушки. Первый и второй ряды сидят (первый ряд на земле), третий и четвертый — стоят. Боец в первом ряду — с гармонью. Снимок сделан на фоне досчатой стены. Надписи: На оборотной стороне картона надпись химическим карандашом: «…рский 4-й корпус 7 армии глав. ком…. 596 батал.связи».

«Летчики. Военный аэродром в Суббочиницах»

Период создания: 1942г.

Материал, техника: фотобумага (глянцевая), печать черно-белая

Размер: 8,2 х 12,2см

Место создания: Ленинградская обл., Лодейнопольский р-он

По периметру — белая рамка. На снимке: четверо летчиков. Крайний справа — в пилотке, другие — в шлемофонах; второй слева — держитв руках планшет. Надписи: На оборотной стороне снимка надписи: «2-ой слева — Чайковский. Справа — капитан Наиляхювич (см. газету «Вперед к победе», №54). Суббочиницы. 1942″.

«Форсирование реки Свирь войсками Карельского фронта.»

Период создания: 1944г.

Материал, техника: фотобумага (глянцевая), печать черно-белая

Размер: 9,7 х 12,1см

Место создания: Карельский фронт

На снимке: переправа через реку; на первом плане — группа солдат в автомобиле-амфибии. Надписи: На оборотной стороне снимка имеется надпись простым карандашом: «Рис.8. Переправа на автомобилях-амфибиях «Форд».»

«Вражеские (финские) укрепления на правом берегу Свири. Карельский фронт.2

Период создания: 1944г.

Материал, техника: фотобумага (глянцевая), печать черно-белая

Размер: 9,5 х 15,1см

Место создания: Карельский фронт

По периметру — белая рамка. На снимке: противотанковые надолбы из гранитных глыб. На первом плане — колючая проволока.

«Артиллерийские связисты за работой в Карельских лесах».

Период создания: 1944г.

Материал, техника: фотобумага (картон, матовая), печать черно-белая

Размер: 8,9 х 13,9см

Место создания: Карельский фронт

На снимке: пятеро военнослужащих в лесном массиве; в ценрте — солдат с автоматом, в левой руке — катушка связиста. Надписи: На оборотной стороне снимка надпись: «Артиллерийские связисты за работой в Карельских лесах. июнь 1944г. Карельский фронт».

«Вражеские (финские) укрепления на правом берегу Свири. Карельский фронт.»

Период создания: 1944г.

Материал, техника: фотобумага (картон, тисненая), печать черно-белая

Размер: 8,1 х 10,9см

Место создания: Карельский фронт

Аэрофотосъемка. Противотанковые надолбы в четыре ряда (из связанных бревен) расположены вдоль речки. Надписи: На оборотной стороне снимка имеется надпись простым карандашом: «Карельский фронт. На Сортавальском направлении финские укрепления. 1944г».

«Группа военнослужащих 94 с.п.»

Период создания: 1941-1945гг.

Материал, техника: фотобумага (глянцевая), печать черно-белая

Размер: 12,8 х 8,8см

Место создания: Действующая армия

По периметру — широкая белая рамка. На снимке: группа военнослужащих из шести человек. В гимнастерках, зимних шапках и валенках. Надписи: На оборотной стороне записи черными чернилами: «Надобрую долгую память Мамаше от сына Володи. Полевая почта 130. 94 сп. Споминайте фронтов. Пока …» (орфография автора)

«Командование 7-й Армии»

Период создания: 1941г.

Материал, техника: фотобумага (глянцевая), печать черно-белая

Размер: 12,7 х 17,4см

Место создания: Карельский фронт

По периметру — белая рамка. На снимке: группа офицеров на катере (пароме?). Надписи: На оборотной стороне надписи.

«Военные летчики у самолета»

Период создания: 1942г.

Материал, техника: фотобумага (глянцевая), печать черно-белая

Размер: 11,4 х 8,1см

Место создания: Ленинградская обл., Лодейнопольский р-он

На снимке: у кабины самолета стоит четверо военных. Слева — военнослужащий в комбинезоне, сапогах и пилотке. Справа — в шинеле и пилотке. В центре: летчик (в летном комбинезоне, шлемофоне и ремнями пристегнут парашют), ему пожимает руку офицер (фуражка, гимнастерка с петлицами, брюки-галифе и сапоги). Надписи: На оборотной стороне снимка надпись: «Мусику от Миши. Вспомни праздник XXV годовщины в Суббочиницах. 4.XII-42г. …».

«Лодейнопольский партизанский отряд»

Период создания: 1942г.

Материал, техника: фотобумага (глянцевая), печать черно-белая

Размер: 11,0 х 21,3см

Место создания: Ленинградская обл., Лодейнопольский р-он

На снимке: на дороге стоит колонна военнослужащих, в каждом ряду по четыре человека. Мужчины в зимних шапках, фуфайках и валенках. На левом плече — винтовка. На втором плане снимка — забор из штакетника и деревянные одноэтажные дома. Снимок сделан в зимнее время гола, кругом лежит снег. Надписи: На оборотной стороне снимка надпись зелеными чернилами: «№1. Лодейнопольск. партизанск. лтряд. февраль 1942г.»

Все фотографии находятся в Лодейнопольском филиале Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» — Лодейнопольский историко-краеведческий музей

Лодейное Поле в ВОВ

Важную роль Лодейное Поле сыграло в Великой Отечественной войне. Героические защитники города более 2,5 лет стеной стояли у Свири, предотвратив захват города финской армией барона Маннергейма*. Тем самым обеспечив работу «Дороги жизни», которая спасла сотни тысяч жителей осажденного Ленинграда.

1005 дней ( с сентября 1941 года по июнь 1944 года) река Свирь была передним краем Карельского фронта. Свирский рубеж стал непреодолимой преградой на пути врага, пытавшегося окружить город Ленинград вторым блокадным кольцом.

21 июня 1944 года советские войска перешли в наступление у Лодейного Поля, форсировав Свирь и за три дня заняв более 200 населенных пунктов. 53 участника этой операции, получившей название Свирская победа, стали Героями Советского союза.

*Карл Гу́став Эми́ль Ма́ннергейм (4 июня 1867, Аскайнен, Або-Бьёрнеборгская губерния, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 27 января 1951, Лозанна, Швейцария) — барон, финский военный и государственный деятель шведского происхождения, генерал от кавалерии (7 марта 1918) Финляндской армии, фельдмаршал (19 мая 1933), маршал Финляндии (только как почётное звание) (4 июня 1942), регент Королевства Финляндия с 12 декабря 1918 года по 26 июня 1919 года, президент Финляндии с 4 августа 1944 года по 11 марта 1946 год.

Памятники ВОВ в Лодейном Поле

Восточная окраина, памятный знак на месте переправы

Республиканский тракт, возле д. 10, памятный знак на месте переправы

вблизи пр.Урицкого, памятный знак на месте переправыЛенинградское шоссе, напротив д. 71, памятный знак на месте переправы

вблизи Гвардейского кладбища, памятный знак на месте переправы

вблизи Гвардейского кладбища, памятник воинам Карельского фронта

пр. Ленина, д. 122, парк «Свирская Победа»

пр. Ленина, д. 122, парк «Свирская Победа», памятник «Письмо в будущее»

пр. Ленина, д. 122, парк «Свирская Победа», Аллея Героев

пр. Ленина, д. 122, парк «Свирская Победа», памятник «Приказ»

пр. Ленина, д. 122, парк «Свирская Победа», памятный знак на месте переправы

Воинские захоронения

Гвардейское кладбище, братская могила

Старое кладбище, могила Никифорова Е. М., полного кавалера ордена Славы

Памятники погибшим землякам

г. Лодейное Поле, вблизи гвардейского кладбища

Мемориальные доски

Железнодорожная ул., д. 77, на здании, где учился Рябов М. Т., Герой Советского Союза

Железнодорожная ул., д. 77, на здании, где учился Яковлев В. В., Герой Советского Союза

пр. Урицкого, д. 4, на доме, где находился 99-й истребительный батальон

Музей «Свирская Победа»