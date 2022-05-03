Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Волхов

9 Мая — особая и священная дата в истории России. В нынешнем году исполнится 77 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в сердцах россиян. Во время ВОВ на территории 47-го региона велись ожесточенные бои. Редакция ivbg.ru продолжает серию материалов об истории и фотографиях городов Ленобласти времен ВОВ и публикует ее пятую часть о Волхове.

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Миномётный расчёт сержанта т. Ивашкина

Период создания: 1943

Материал, техника: фотоплёнка, печать черно-белая

Размер: 2,5x 3,7

Место создания: Россия

Негатив » Минометный расчет сержанта Ивашкина Т.» Имеется фотоотпечаток ( 17 * 12). На снимке : 4 бойца с минометной установкой расположились в неглубокой траншее, поросшей мелким кустарником . Слева 2 бойца : один заряжает установку, другой ведет расчет. Справа боец в полный рост с поднятой вверх правой рукой. 1943 год.

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«На привале бойцы 54 армии». Из комплекта: Коллекция фотографий военного фотокорреспондента Никитина П.И.

Период создания: 1943г.

Материал, техника: фотоплёнка

Размер: 36x 24

Негатив » На привале. » 54 армия. На обочине дороги, на траве сидят и лежат 6 бойцов. Слева боец сидит прислоновшись спиной к стволу дерева, в руках у него газета » Известия.» На дороге стоит грузовая автомашина, в кузове которой сидят бойцы, две лошади запряженные в повозку. Бойцы в летней форме. Лето 1943 года. Ленинградская область. Отпечаток размером 16,4*13,2 см.

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Эвакуация раненых с поля боя

Период создания: 1943

Материал, техника: фотоплёнка

Размер: 24x 36

Негатив » Эвакуация раненых с поля боя. » В полный рост. По ровному полю с пятнами снега и воды четыре собаки ведут повозку, в которой завернутый в плащ- палатку лежит боец. Справа от повозки идет боец в ватнике, шапке — ушанке, в левой руке возжи, в правой — ветка. На заднем плане лес. Весна. 1943 год. 54 армия. Ленинградская область. Имеется фотоотпечаток размером 17*11,5 см.

Вам будет интересно Города Ленобласти во время Великой Отечественной войны. Лодейное Поле В текущем году 9 мая отпразднуют 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории Ленинградской области... 02.05.2022 4906

Фотонегатив. Дорожный указатель

Период создания: 1941

Материал, техника: фотоплёнка

Размер: 24x 36

Негатив » Дорожный указатель. » На фоне кустарника сфотографирован щит прямоугольной формы, закрепленный перпендикулярно на рейке. На щите в три строки надпись: «Внимание! Дорогу просматривает противник и обстреливает. » Установлен на обочине дороги. 54 армия. Лето. 1941-1943 г.г. Ленинградская область. Имеется отпечаток 11*16 см.

На фронтовой дороге

Период создания: 1942

Материал, техника: фотоплёнка

Размер: 24x 36

Негатив » На фронтовой дороге. » На заснеженной проселочной дороге — обоз. Впереди две лошади, запряженные в повозку на круглых автомобильных колесах. На лошадях всадники. За повозкой строем идет группа солдат в ватниках, сапогах, с автоматами на плечах. Замыкает строй всадник на коне. Вдоль дороги огороды за заборами, справа видны одноэтажные крестьянские дома, деревья. Зима. 1942 г. Ленинградская область. Имеется фотоотпечаток размером 17*12 см.

«Район Синявино, освобожденный от немцев». Из комплекта: Коллекция фотографий военного фотокорреспондента Никитина П.И.

Период создания: 1943

Материал, техника: фотоплёнка

Размер: 24x 36

Негатив » Район Синявина после освобождения от немцев. » Февраль 1943 г. Ленинградская область. 54 армия. Разрушенный немцами поселок. На площадке перед полуразрушенным сараем предметы домашнего обихода : стул и табуретка возле четырехугольного стола, на последнем стоят кувшин, тарелки, на земле тазы, ведра, бревна. Справа стоят два мальчика, примерно, 8 и 10 лет. На чурбачке сидит старик с сигаретой во рту. Одеты в фуфайки, шапки — ушанки. Возле сарая справа в загоне стоит корова, слева на двухярусном деревянном настиле сено. Имеется фотоотпечаток размером 17*11,6 см.

Бой за населенный пункт

Период создания: 1941

Материал, техника: фотоплёнка

Размер: 24x 36

Негатив » Бой за населенный пункт. » На заснеженном поле остов печи и кирпичная стена разрушенного здания. Укрывшись за стеной 3 бойца ведут бой — пулеметный расчет Павла Плеханова. Два бойца стреляют из автоматов, 3-й из коробок достает боеприпасы. Одеты в шинели, шапки — ушанки. Вдали за полем, лес. Зима 1941-1942 г. Ленинградская область. 54 армия. Фотоотпечаток размером 17,3*13 см.

Фотонегатив. Негатив

Период создания: 1941

Материал, техника: фотоплёнка, печать черно-белая

Размер: 2,5x 3,3

Место создания: Россия

Негатив » Уточнение задачи перед вылетом.» Фотоотпечаток размером 17 * 11,5. У боевого самолета группа летчиков в летной одежде в меховых шлемах. В центре летчик с планшетом в руках. Это Минеев Я. штурман, награжденный орденом Ленина и медалью » За отвагу.» Справа летчик М. Гаврилов, слева штурман В. Арбузов. 1942 год.

Д.Кадров и Т.Исаченко — саперы 54 Армии. Из комплекта: Коллекция фотографий военного фотокорреспондента Никитина П.И.

Период создания: 1943

Материал, техника: фотоплёнка

Размер: 36x 24

Место создания: Ленинградская обл.

Негатив. Саперы 54 армии Д. Кадров и Т. Исаченко. Поясной, в фас. Сфотографированы на фоне кроны двух деревьев. Оба в зимней одежде, поверх которой масхалаты, в шапках-ушанках, на груди автоматы. Бойцы улыбаются. Зима 1942-1943 года. Ленинградская область. Имеется фотоотпечаток размером 17*11,5 см. Саперы — уроженцы Черниговской области. За разминирование минных полей при прорыве блокады Ленинграда награждены орденами Славы 3 степени.

Негатив «Красноармеец — связист П.Пасечников 54 армии.

Период создания: 1942

Материал, техника: фотоплёнка, печать черно-белая

Размер: 2,5x 3,6

Место создания: Россия

Негатив » Красноармеец — связист П. Пасечников.» На снимке красноармеец прокладывает связь в лесу. В полный рост, нагнувшись вперед. В руках катушка с проводом. На голове каска. Кругом поваленные деревья, сучья. П. Пасечников прокладывает и исправляет связь не взирая на опасность. Обеспечивает непрерывное управление боем командира батальона. 1942 год. 54 армия Волховского фронта. Имеется фотоотпечаток размером 11,6*17 см.

Негатив «Группа летчиков 54 армии, награжденных за оборону Ленинградской области»

Период создания: 1942

Материал, техника: фотоплёнка

Размер: 24x 36

Место создания: Ленинградская обл.

Негатив » Группа летчиков 54 армии, отличивщихся в боях за Ленинградскую область. » Поясной, в фас. На снимке 4 летчика. Все в кожанных пальто, летных шлемах, с очками. Слева направо стоят : старший лейтенант Ф. В. Химич, старший лейтенант Друшков И.Ф., ст. лейтенант Трещев К.М., ст. лейтенант Савченко А.П. — 1942 год. Ленинградская область. Фотоотпечаток размером : 17*11,6 см.

Фотонегатив Линия обороны 54-й армии

Период создания: 1941

Материал, техника: фотоплёнка

Размер: 36x 24

Негатив » Линия обороны 54 армии. » В центре снимка грунтовая дорога, которую пересекает железнодорожная ветка. Слева блиндаж ( сооружен из дерева, сверху засыпан землей, в центре насыпи — амбразура). Около блиндажа трава. На заднем плане : слева и справа от дороги лес : сосны, ели. Небо затянуто низкими темными тучами. Летний день. 1941-1943 г.г. Ленинградская область. Имеется фотоотпечаток размером 16,5*11 см.

Все фотоснимки и негативы находятся в Волховском филиале Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» — Музей истории города Волхова

Волхов в Великой Отечественной Войне

Тихвинская стратегическая наступательная операция (10 ноября — 30 декабря 1941 года) — принятое в советской историографии название контрнаступления советских войск из района Тихвина, Волхова, Малой Вишеры, во время ВОВ, часть Ленинградской битвы 1941—1944 годов.

К окончанию операции линия фронта проходила в целом по восточному берегу Волхова, с плацдармами как советских войск на западном берегу реки, так и немецких на восточном (Киришский плацдарм).

Ширина фронта боевых действий составила 300—350 километров, глубина продвижения советских войск — 100—120 километров при среднесуточном темпе наступления 2 — 2,5 километра.

Тихвинская операция стала первым крупным наступлением советских войск в ходе войны. Если в ходе оборонительной операции была сорвана главная цель — полная блокада Ленинграда и соединение немецких войск с финскими войсками, то в ходе наступательной операции эта цель стала стратегически недостижимой и немецкие войска навсегда утратили инициативу в этом регионе.

К успехам советских войск в ходе операции следует отнести освобождение утерянной территории и населённых пунктов и восстановление железнодорожного сообщения по ветке Тихвин — Волхов.

Продолжением операции в том же регионе со стороны советских войск стала Любанская наступательная операция.

Люба́нская наступа́тельная опера́ция (7 января — 30 апреля 1942 года), в немецкой историографии Битва за Волхов(нем. Wolchow-Schlacht) — наступательная операция советской армии в период блокады Ленинграда.

Город Волхов стал важнейшим транспортным узлом, связавшим осажденный Ленинград со страной.

Большую роль в защите Волхова сыграли войска противовоздушной обороны и истребительная авиация, прикрывавшая мост, железнодорожный узел, жилые городские кварталы.

25 декабря 1941 происходит освобождение Волховской земли от немецко-фашистских захватчиков.

Победа под Волховом в 1941 году имеет непреходящее значение. Именно она разрушила стратегические планы вермахта по созданию второго кольца блокады вокруг Ленинграда.

Памятники ВОВ в Волхове

ул. Вали Голубевой, напротив д. 7, стела «Никто не забыт, ничто не забыто»

Волховский пр, возле д. 55, памятный знак «Сквер Победы»

Плеханово, памятный знак на месте базирования истребительного авиаполка

перрон ст. Волховстрой-1, паровоз который доставил в Ленинград первый после прорыва блокады поезд

Привокзальная пл., артиллерийское орудие ЗИС-3

сквер на углу ул. Коммунаров и ул. Профсоюзов, памятник «Слава героям»

южная окраина, памятный знак «Валимский рубеж»

Памятники погибшим землякам

Кировский пр., д. 20, погибшим работникам алюминиевого завода

перрон ст. Волховстрой-1, погибшим работникам станции Волховстрой-1

Мемориальные доски

ул. Александра Лукьянова, д. 4, на здании, где располагался эвакогоспиталь

ул. Александра Лукьянова, д. 6, в честь Лукьянова А. М., Героя Советского Союза

Кировский пр., д. 20, на здании, где находился штаб 3-й гвардейской стрелковой дивизии

ул. Вали Голубевой, в честь Вали Голубевой

ул. Советская, д. 21, на здании, где учился Акулишнин Ф. В., Герой Советского Союза

ул. Советская, д. 21, на здании, где учился Фаготов В. И., Герой Советского Союза

ул. Федюнинского, в честь Федюнинского И. И., Героя Советского Союза

Плеханово, д. 32, на здании, где находился штаб 54-й армии

Мемориалы

берег р. Волхов, у автодорожного моста, мемориальный комплекс защитникам города

Воинские захоронения

сквер на углу ул. Коммунаров и ул. Профсоюзов, братская могила

ст.Новооктябрьский, кладбище, братское кладбище

Новооктябрьское кладбище, могила Яковлева В. В., Героя Советского Союза

Новооктябрьское кладбище, могила Мельникова А. А.., полного кавалера ордена Славы