В Ленобласти 5 мая будет ограничено движение на девяти федеральных трассах

Ограничение движения автотранспорта введены на участках девяти федеральных трасс в Ленинградской области из-за дорожных работ.
Об этом в среду, 5 мая сообщили ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Публикуем перечень трасс, где движение будет затруднено.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 40-41 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, установка праздничных баннеров;
— км 38 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 514 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
— км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-181 «Магистральная»:
— км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины;
— км 38-47, 110-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:
— км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
— км 20-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
— км 24-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;
— км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
— ТрР км 51, 57, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
— км 26-28 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;
— км 27-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка водопропускных лотков.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
— км 49-59 , ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы.