В Ленобласти 5 мая будет ограничено движение на девяти федеральных трассах

Ограничение движения автотранспорта введены на участках девяти федеральных трасс в Ленинградской области из-за дорожных работ.

Об этом в среду, 5 мая сообщили ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Публикуем перечень трасс, где движение будет затруднено.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 40-41 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, установка праздничных баннеров;

— км 38 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 514 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

А-181 «Выборг — Светогорск»:

— км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

— км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины;

— км 38-47, 110-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

— км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

— км 20-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 24-26 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;

— км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— ТрР км 51, 57, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 26-28 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитных экранов;

— км 27-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка водопропускных лотков.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 49-59 , ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы.