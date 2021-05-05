На трассе М11 фура перевернулась на бок, собрав за собой дорожное ограждение

Очевидцы поделились кадрами последствий ДТП на платной трассе М11. Движение по федеральной трассе в Тосненском районе сильно затруднено.

Авария произошла около 8:30 утра в среду, 5 мая на 608 километре трассы М-11 «Нева», в районе Любани. Предположительно, у фуры лопнуло колесо, что стало причиной опрокидывания большегруза на проезжую часть. Водитель отделался легкими травмами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП образовалась пробка протяженностью больше трех километров.