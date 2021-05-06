Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 81 новый зараженный 6 мая

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 81 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 6 мая.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2).

Волосовский район: Зимитицы (+1), Горки (+1), Шелково (+1).

Волховский район: Паша (+1), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+1), Кудрово (+2), Сертолово (+2), Морозова (+3), Свердлова (+6), СНТ Юбилей (+1).

Выборгский район: Выборг (+2), Перово (+1), Первомайское (+1), Рощино (+4), Барышево (+1), Приветнинское (+1), Красносельское (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+7), Белогорка (+1), Куровицы (+1), Кобринское (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1).

Киришский район: Кириши (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+1).

Лодейнопольский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Ломоносовский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Лужский район: Луга (+3), Слапи (+1), Серебрянский (+1).

Подпорожский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Приозерский район: Приозерск (+2), Мичуринское (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+5), Мелегежская Горка (+1).

Тосненский район: Тосно (+3), Никольское (+3), Ульяновка (+1), Любань (+1).