Садоводства Соснового Бора посетит мобильный пункт вакцинации от Covid-19

В Сосновом Бору пройдет тестовый выезд специального медицинского автобуса в рамках прививочной кампании против коронавируса для СНТ и ДНТ.

Об этом сообщают в группе «Вконтакте» ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России. Поставить прививку от коронавируса можно будет в оборудованном автобусе медицинской профилактической помощи ФМБА России. Мобильный пункт вакцинации начнет свою работу в пятницу, 7 мая.

«Уникальный автоМЕДмобиль имеет три отсека для манипуляции, оснащён электричеством, подачей воды и современной системой дезинфекции воздуха и помещений», – рассказали в медучреждении.

Всего запланировано два маршрута. Первый — на перекрестке двух карьеров – СНТ «Северное» и «Южное». Привиться смогут все желающие с 10:00 до 13:00. Второй будет дежурить в СНТ «Строитель», в районе конечной остановки автобуса маршрута №11. Там вакцинация пройдет с 13:15 до 16:00.