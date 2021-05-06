В Кингисеппе для школьников прошел день открытых дверей в 124-й пожарной части

Своим гостям огнеборцы показали пожарно-спасательную технику и продемонстрировали спуск по спасательной веревке с автолестницы с высоты 30 метров.

Фото: Главное управление по Ленинградской области Фото: Главное управление по Ленинградской области Фото: Главное управление по Ленинградской области

Мероприятие состоялось на базе 124-й пожарной части отряда государственной противопожарной службы Кингисеппского района.

Кроме прочего, школьникам удалось посмотреть на работу огнеборцев на специально подготовленной площадке, где пожарные в теплоотражательных костюмах продемонстрировали тушение условного пожара.

В конце встречи ребята смогли посидеть в пожарных автомобилях, примерить одежду пожарного и сфотографироваться на фоне пожарных машин.