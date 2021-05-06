Стало известно как будет работать общественный транспорт Петербурга в День Победы

В пресс-службе городского комитета по транспорту рассказали, на чем будет проще передвигаться по Северной столице 9 мая.
Так, согласно информации портала Невские новости, в Петербурге автобусы не выйдут на маршруты ночью в День Победы:
«С 1 по 10 мая работа транспорта по графику воскресенья. В ночь с 9 на 10 мая ночные автобусы не предусмотрены», — сообщают в ведомстве.
Также известно, что уже второй год подряд не изменит режим работы и подземное метро Северной столицы — 9 мая в ночную смену оно работать не будет. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.
Отметим, что такая же ситуация была и в прошлом году. Тогда парад Победы провели в конце июня.
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05.05.2021 107