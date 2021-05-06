Проходящий военную службу Чушенков подменил подделками несколько медалей и орденов. Дело прекратили в 2019 году за истечением срока давности, однако спустя 23 года им заинтересовались, установив высокую цену наград.

Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с Петербуржца более 700 тыс. рублей за преступление 23-летней давности. Валерий Чушенков ещё в 1998 году проходил военную службу, где подменил подделками несколько дорогостоящих медалей — ордена «Адмирал Нахимов» 1-й степени и «Александр Суворов» 3 степени.

Дело прекратили в 2019 году за истечением срока давности, однако спустя 23 года им заинтересовались, установив высокую цену наград и подняв архивы. Награды поступили в музей в 1975 году, а как следует из расследование, в 1998 году они были подменены на копии Чушенковым, который так и не понёс наказания.

Суд встал на сторону музея Северного флота и обязал петербуржца возместить 744 тыс. материального ущерба и оплатить 10 тыс. госпошлины. Об этом рассказали 78.ru.