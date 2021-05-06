Концерт состоится 4 июня в Санкт-Петербурге (Музей Стрит Арта).

Innellea — ди-джей и продюсер из Мюнхена. Его музыка сочетает меланхоличный кинематографический саундскейп и отчетливые перкуссии в своем уникальном и абстрактном звучании, которое колеблется между мелодичным самоанализом и взрывной постапокалиптической клубной музыкой.

Он один из ведущих ди-джеев техно-сцены, его релизы были выпущены на таких легендарных лейблах как Afterlife, Diynamic и Innervisions.

Innellea впервые проведет в Санкт-Петербурге живое выступление. Событие состоится 4 июня в Музее Стрит Арта по адресу ш. Революции, 84АБ, Музей Стрит Арта.

Билеты: https://systemfest.org/afisha/innellea/

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