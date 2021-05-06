Облачно, дождь и мокрый снег — погода в Ленобласти на 7 мая

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Лариса Петрова / vk.com/now_piter
Фото: Лариса Петрова / vk.com/now_piter

В большинстве районов Ленобласти 7 мая ожидается умеренный дождь, местами с мокрым снегом.

7 мая в Ленобласти прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь, ночью в отдельных районах с мокрым снегом.

Как сообщают синоптики, ветер будет юго-западный, южный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0… +5 градусов, днём +6… +11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

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06.05.2021 35
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