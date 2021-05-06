В большинстве районов Ленобласти 7 мая ожидается умеренный дождь, местами с мокрым снегом.
7 мая в Ленобласти прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь, ночью в отдельных районах с мокрым снегом.
Как сообщают синоптики, ветер будет юго-западный, южный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью составит 0… +5 градусов, днём +6… +11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
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06.05.2021 35