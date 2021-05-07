Белорусы за ночь совершили сразу два налета на магазины в Петербурге

По информации ivbg.ru, в ночь на 6 мая с интервалом в час двое знакомых родом из Белоруссии совершили налеты на две торговые точки в Санкт-Петербурге.

Первым подвергся налету магазин на улице Солдата Корзуна. Добычей воров стали две пачки сигарет и банка пива. Через час они вошли в магазин в доме 141/1 по проспекту Ветеранов. Продавец оказал сопротивление, и воры убежали.

Злоумышленники задержаны – ими оказались мужчины в возрасте 33 и 45 лет. Младший в ночь налетов отмечал свой День рождения. У задержанных изъяли перцовый баллончик и сигнальный пистолет.