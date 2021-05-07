Жительницу Луги задержали за кражу украшений у пенсионерки из Петербурга

По информации ivbg.ru, 4 марта в полицию Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась 81-летняя женщина, сообщившая о краже из квартиры в доме № 30 по проспекту Косыгина.

Возле дома она встретила молодую женщину, которая попросила пенсионерку сохранить ее документы и деньги. Хозяйка пригласила незнакомку к себе в квартиру. Когда та ушла, пострадавшая обнаружила пропажу кольца и сережки с авантюрином.

Материальный ущерб владелицы составил 15 тысяч рублей. Подозреваемая задержана – ей оказалась 30-летняя неработающая жительница Луги.