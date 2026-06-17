Против юноши было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
В Ленинградской области завершили расследование дела о покушении на убийство двух человек, фигурантом которого стал 17-летний подросток. Об этом 17 июня сообщает региональный Следственный комитет.
По версии следствия, трагедия едва не произошла в ночь на 19 декабря 2025 года в одной из квартир города Сясьстрой. В ходе конфликта подросток нанес своим бабушке и дедушке многочисленные удары ножом. Потерпевшим удалось выжить благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
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