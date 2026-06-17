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Новости Происшествия

В Ленобласти подросток пойдет под суд за нападение с ножом на родных бабушку и дедушку

Против юноши было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В Ленинградской области завершили расследование дела о покушении на убийство двух человек, фигурантом которого стал 17-летний подросток. Об этом 17 июня сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, трагедия едва не произошла в ночь на 19 декабря 2025 года в одной из квартир города Сясьстрой. В ходе конфликта подросток нанес своим бабушке и дедушке многочисленные удары ножом. Потерпевшим удалось выжить благодаря  активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

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детская преступность Волховский район
Новости Социум

Водителей начнут штрафовать за нарушения тонировки автоматически

Дорожные камеры в России начнут автоматически фиксировать ряд нарушений и выписывать за них штрафы со следующего месяца.

С июля ряд нарушений ПДД будет фиксироваться дорожными камерами автоматически. Об этом пишет «Пятый канал»

Так, на дорогах появятся комплексы, способные дистанционно выявлять нарушения тонировки стекол. Теперь инспектору не потребуется останавливать автомобиль, чтобы зафиксировать отклонение от норм — система автоматически выпишет штраф в 500 рублей.

То же касается контроля за использованием мобильных телефонов за рулем. Использование гаджетов без держателя или гарнитуры также будет фиксироваться автоматически с последующим штрафом в 1500 рублей.

Автоматизируется контроль и за выездом на встречную полосу. Камеры начнут фиксировать подобные маневры, назначая штраф в размере 7500 рублей за первое нарушение. Повторный раз в течение года повлечет за собой лишение водительских прав сроком на один год.

Также в России вводится единый штраф за неоплаченную парковку в размере 3500 рублей, который должен быть погашен в течение 15 минут после остановки транспортного средства.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

штрафы ПДД тонировка

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