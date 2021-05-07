«Газпром» будет подключать частные дома к газу бесплатно

Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов. Но есть ряд ограничений.

Меры организованы после запроса президента о бесплатном подводе газа к частным домам в послании Федеральному собранию 21 апреля.

На бесплатное подключение смогут рассчитывать россияне с максимальным расходом газа в час не далее 7 куб. м. Их участок должен быть расположен не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети. Площадь дома не должна превышать 300 кв. м.

Строительство сетей внутри своего участка граждане должны оплатить самостоятельно.