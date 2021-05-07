Россиянам рассказали, какой алкоголь наиболее вреден для организма

По словам специалиста по приготовлению коктейлей Василия Захарова во время беседы с радио Sputnik, из-за общего содержания спирта в объеме жидкости наиболее вредным является крепкий алкоголь.

Любые дозы алкоголя не проходят для организма бесследно. При этом, чтобы получить удовольствие от напитка, достаточно очень маленькое его количество.

«А если пить долго и много, то через какое-то время для вас уже не будет иметь значения, что пить», – подчеркнул Василий Захаров

Именно количество спирта, содержащегося в напитке, определяет степень негативного эффекта. Чтобы его минимизировать, по мнению Захарова, следует запивать алкоголь водой.