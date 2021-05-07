Мобильная амбулатория вакцинирует от COVID-19 всех желающих в Тосненском районе

В садоводческом массиве Рубеж в Тосненском районе 8 мая в период с 11:00 до 14:00 будет работать мобильная амбулатория ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ».

Будет проводиться вакцинация против COVID-19. Получить прививку могут все желающие, не имеющие противопоказаний. При себе необходимо иметь один из следующих документов: паспорт, полис, СНИЛС (оригинал, копию, фото в телефоне).

Посмотреть график работы передвижной врачебной амбулатории в других населенных пунктах Тосненского района можно здесь.