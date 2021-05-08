В Ленобласти выявили 74 новых зараженных коронавирусом 8 мая

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 74 человек.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском, Лужском, Подпорожском и Приозерском районах. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Волосовский район: Волосово (+1), Извара (+1), Калитино (+1), Сырковицы (+1).
- Волховский район: Сясьстрой (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+3), Кудрово (+2), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Романовка (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+1), Рахья (+1), массив 38 км (+1).
- Выборгский район: Выборг (+3), Первомайское (+2), Рощино (+3), Поляны (+1), Ленинское (+2), Комсомольское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+1), Семрино (+1), Вайя (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Малый Луцк (+1).
- Киришский район: Кириши (+3).
- Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+1), Приладожский (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Рассвет (+1).
- Ломоносовский район: Узигонты (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+5).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+4), Тельмана (+1), Никольское (+1), Любань (+2).