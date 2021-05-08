Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 13 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение деформации дор. покрытия;
- км 56-59 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации дор. покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0- 48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-181 «Магистральная»:
- км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочины;
- км 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 30-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 114-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- ТрР км 10,км 15,км 27,км33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- ТрР км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка СБО;
- км 0 — 37, ТрР км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- ТрР км 51, 57, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 9 -11 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 15-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.