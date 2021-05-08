Росстат: в России за неделю выросли цены на продукты и бензин

По данным Росстата, с 27 апреля по 4 мая 2021 года цена за бензин выросла на 4 копейки и составила 47,68 рублей за литр.

Стоимость дизельного топлива возросла на 1 копейку – до 49,53 рублей за литр.

Также Росстат сообщает о подорожании куриных яиц, гречки, сахара и подсолнечного масла. Яйца выросли в цене на 6,8%. Гречневая крупа – на 2,3%. Сахар – на 1,9%. Масло подсолнечное – 1,4%.