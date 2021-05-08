Шестилетняя девочка попала под машину во дворе в поселке им. Свердлова

По информации ivbg.ru, 7 мая около 18:30 в Западном проезде в поселке им. Свердлова девочка попала под машину.

По предварительным данным, 40-летний водитель Kia Rio совершил наезд на шестилетнюю девочку. ДТП произошло во дворе дома, где живет ребенок.

Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.