Шестилетняя девочка попала под машину во дворе в поселке им. Свердлова

По информации ivbg.ru, 7 мая около 18:30 в Западном проезде в поселке им. Свердлова девочка попала под машину.
По предварительным данным, 40-летний водитель Kia Rio совершил наезд на шестилетнюю девочку. ДТП произошло во дворе дома, где живет ребенок.
Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.
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