По информации ivbg.ru, 7 мая в полицию Волховского района сообщили о найденных человеческих останках в лесу возле деревни Селиверстово.
Прибывшие на место полицейские обнаружили скелет в пришедшей в негодность зимней одежде: куртке на искусственном меху, шапке и ботинках на молнии.
По предварительным данным, это мужской труп, а смерть наступила более двух лет назад. Останки направлены в морг на экспертизу.
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08.05.2021 38