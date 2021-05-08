Волонтеры из Ленобласти примут участие в сопровождении Парада Победы

В Москве состоялось торжественное открытие слета победителей конкурса «Послы Победы» – ежегодного мероприятия, проводимого Всероссийским движением «Волонтеры Победы».

Цель мероприятия – организация волонтерского сопровождения Парада Победы. В 2021 году это будут 150 добровольцев из 77 регионов России. В мероприятии принял участие президент России.

«Сегодня в Москве вновь собрались активные, неравнодушные, энергичные юноши и девушки из разных регионов страны – достойные представители общественного движения «Волонтеры Победы», – обратился к собравшимся Владимир Путин

Президент отметил, что волонтеры посвящают себя большому и очень нужному делу: восстанавливают памятники погибшим героям, участвуют в благоустройстве воинских захоронений, поддерживают ветеранов.

«Столь востребованная, истинно подвижническая деятельность заслуживает самого глубокого признания», – заявил Владимир Путин

Ленинградскую область на «Послах Победы» представит Екатерина Смирнова. По словам волонтера, для нее огромная честь быть представителем региона в Параде Победы.

«Ленинградская область – фронтовой регион, который познал все тяготы войны. Я думаю, что для каждого ленинградца День Победы – главный праздник», – поделилась Екатерина Смирнова