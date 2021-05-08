Суд арестовал ревнивца, порезавшего учительницу начальных классов в Волосово

Суд принял решение о заключении под стражу жителя Ленинградской области, подозреваемого в нападении с ножом на учительницу начальных классов в Волосово.

По информации ivbg.ru, в конце апреля 2021 года экс-супруг подстерег 42-летнюю педагога у Волосовской начальной школы и напал на нее с ножом, причинив телесные повреждения. Во время нападения мужчина высказывал женщине намерения лишить ее жизни.

Изначально дело было возбуждено по статье об угрозе убийством. На статью о покушении на убийство его переквалифицировали в Следственном комитете.