Продлен прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк»

Организаторы акции «Бессмертный полк» продлили прием заявок до 9 мая, чтобы подать их смогли все желающие.

Фото героев семьи – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников – можно отправить до 12:00 во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на сайте «Банк Памяти».

Шествие будет проходить в онлайн-формате. Его можно наблюдать на местных телеканалах, если заявка подана до 10 часов 7 мая. В остальных случаях трансляцию можно будет посмотреть в группе администрации Ленинградской области во «ВКонтакте».